Fabregas su Lazio Como: «C’è pressione, ma noi vogliamo giocarcela alla pari. Sono indisponibili questi giocatori»

In vista della prossima sfida che dovrà affrontare il Como (contro la Lazio), ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa Cesc Fabregas.

LE PAROLE – «Andare all’Olimpico mette sempre una pressione extra. Vogliamo andarci con coraggio, giocando come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l’Inter. Questa deve essere sempre la nostra identità: andare a provare a vincere tutte le partite. Come sono andati questi giorni di ritiro a Marbella? I ragazzi stanno bene, questi sono stati sei giorni di un buon lavoro con una grande condizione sia per la qualità di campo e che del tempo. Abbiamo lavorato su tante cose per continuare a crescere, siamo in un momento importante della stagione dove si vedono già cose molto positive. Dobbiamo continuare così. Ci sono indisponibili per domani sera? Sergi Roberto non ce la fa per questa partita, non ha ancora recuperato dopo il Lecce. Maxi Perrone ha iniziato a fare allenamento parziale e dopo l’11 inizierà a lavorare con la squadra, lui è praticamente al top ed è una bella una bella notizia. Ovviamente Goldaniga è fuori per squalifica».