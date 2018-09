Riparte la caccia rossonera al centrocampista del Chelsea. Fabregas è in scadenza e può arrivare al Milan a gennaio

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano? E’ questo il caso di Cesc Fabregas, esperto centrocampista del Chelsea. Il mediano spagnolo ha un solo anno di contratto con i Blues e senza il rinnovo andrà via a costo zero a giugno. Il Milan segue il centrocampista ex Barcellona ormai da diverso tempo e vorrebbe tentare il colpaccio. Secondo Il Corriere dello Sport infatti, Cesc è un obiettivo concreto dei rossoneri in vista del mercato di gennaio. Il Milan cerca un nuovo centrocampista e segue Adrien Rabiot ma attenzione alla pista Fabregas.

I due centrocampisti hanno in comune la loro situazione contrattuale: entrambi col contratto in scadenza a giugno, possono andare via a parametro zero in estate ma potrebbero cambiare aria già a gennaio, qualora i loro rispetti club accettassero una sorta di contentino. E’ questa l’intenzione del club rossonero: Leonardo è disposto ad ingaggiare almeno uno dei due centrocampisti a gennaio, per anticipare la concorrenza. Il dirigente milanista potrebbe versare una piccola somma nelle casse del Chelsea o del PSG per regalare a Rino Gattuso un importante rinforzo a centrocampo già a gennaio.