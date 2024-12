Fagioli Monza, salta lo scambio con quella rivale. Adriano Galliani sfrutterà questa opportunità di mercato? - Calcio News 24

Fagioli Monza, si blocca lo scambio con quella rivale, e l’affare per il centrocampista della Juve è ancora possibile. Spunta un retroscena

Il Monza potrebbe ancora sperare nel colpo Fagioli, a fronte anche di un retroscena tra una rivale e la Juve riguardante uno scambio per avere il centrocampista.

Stando quanto scrive il Corriere dello Sport, lo scambio tra il calciomercato Juventus e il Napoli, coinvolgente Raspadori e Fagioli, sarebbe bloccato. Situazioni e valutazioni simili per i due calciatori, entrambi in cerca di maggiore spazio in campo, ma da Torino si aspettano qualcosa in più.

Il club bianconero, ad oggi, preferirebbe infatti monetizzare dalla cessione del centrocampista. Un modo per avere risorse da reinvestire sugli altri reparti. Operazione non ancora sfumata del tutto, ma al momento ci sono altre priorità.