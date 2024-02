Falcone Roma, il sogno a tinte giallorosse

La Roma è alla ricerca di un possibile sostituto di Rui Patricio in vista dell’estate e ha messo gli occhi su Falcone

L’estremo difensore col Lecce sta disputando un campionato di alto livello. Una serie di interventi super che stanno attirando le attenzioni delle società di prima fascia. In particolare ad aver messo gli occhi sull’ex Sampdoria sono state Roma e Fiorentina. Per lui il giallorosso rappresenterebbe un sogno visto il suo tifo per quei colori.