Fallo Pjanic Inter Juventus: «Sì, il contrasto c’è». Il servizio de Le Iene

In un servizio de Le Iene, viene analizzato il contatto tra Pjanic e Rafinha in Inter-Juventus 2018 e le parole tra Orsato e il Var

Un nuovo servizio de Le Iene che andrà in onda stasera (Italia 1, 21.20) torna sul caso della mancata espulsione di Pjanic da parte dell’arbitro Orsato in Inter-Juventus del 28 aprile 2018. L’episodio che avrebbe potuto decidere diversamente il campionato 2017-2018 torna a essere vivisezionato, stavolta con l’ausilio di due specialisti della lettura del labiale, per capire: cosa si sono detti l’arbitro in campo e il Var Valeri?

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU INTER NEWS 24

I due consulenti sordi concludono che il Var aveva detto all’arbitro che il contrasto fra Pjanic e Rafinha c’era (come poi lo stesso Orsato ha ammesso lo scorso febbraio). Fallo da giallo. Che avrebbe significato seconda ammonizione per Pjanic, conseguente espulsione e ripristino della parità numerica saltata nel primo tempo con l’espulsione dell’interista Vecino.

Il Corriere della Sera spiega che le immagini inedite della sala Var, decrittate dai due consulenti non udenti, dovrebbero consentire di rispondere a due domande: arbitro e Var si sono parlati? E, se sì, che cosa si sono detti? La risposta alla prima domanda è un chiaro sì: lo si capisce quando si vede Valeri premere il pulsante rosso che mette in comunicazione la sala con il direttore di gara in campo. La risposta alla seconda è la seguente: «Valeri (affiancato dall’assistente Var, Alessandro Giallatini, ndr) preme il pulsante rosso e dice “ho controllato adesso, il contrasto c’è”», spiega il primo consulente de «Le iene», Giuliano.