FANTACALCIO: CONSIGLI - LE SORPRESE DELLA 15a GIORNATA - Calcio News 24

Fantacalcio, ecco i CONSIGLI targati CalcioNews24 per quanto riguarda la quindicesima giornata di Serie A 2024 2025

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

INTER – PARMA

venerdì 6 dicembre, ore 18.30

L’Inter, a causa dell’emergenza medica che ha coinvolto Edoardo Bove, non ha disputato la gara del turno scorso, durante il quale il Parma ha battuto la Lazio in maniera tanto sorprendente quanto meritata. Sfida viva, ma padroni di casa sono grandemente in vantaggio nei pronostici.

Inter

Zielinski: considerando l’impegno di coppa in settimana, Inzaghi concederà minuti a tutti i centrocampisti.

Parma

Cancellieri in giornata ha dei numeri fuori dal comune.

ATALANTA – MILAN

venerdì 6 dicembre, ore 20.45

Nel match di venerdì sera si affrontano le due squadre del campionato che in questo momento godono della migliore produzione offensiva. Sarà interessante capire chi la spunterà, ma l’Atalanta non può non essere considerata tra le compagini migliori d’Europa e quindi indubbiamente favorita.

Atalanta

Le caratteristiche di Kossounou lo rendono perfetto per il gioco di Gasperini.

Milan

Chukwueze è in un momento di brillantezza.

GENOA – TORINO

sabato 7 dicembre, ore 15.00

Il contributo di Vieira in termini di punti conquistati è stato notevole, con il Genoa che sotto la nuova guida tecnica è imbattuto e cerca il terzo risultato utile consecutivo contro un Toro ben poco pericoloso e in crisi da troppo tempo.

Genoa

Rodaggio quasi terminato per Balotelli? La partita giusta per farsi notare anche in campo.

Torino

Errore grave contro il Napoli, ma Coco sa trovarsi al posto giusto nelle occasioni importanti.

JUVENTUS – BOLOGNA

sabato 7 dicembre, ore 18.00

La Juventus sembra non riuscire a togliersi di dosso una sorta di cronica tendenza al pareggio percepita come particolarmente fastidiosa dalle parti di Torino. Il Bologna invece ci sta provando gusto a vincere (12 punti nelle ultime 5 di campionato) e sogna l’impresa.

Juventus

Rouhi probabilmente avrà spazio a gara in corso e la sua spinta non è semplice da contenere.

Bologna

Si è sbloccato Ndoye. Merita la titolarità.

ROMA – LECCE

sabato 7 dicembre, ore 20.45

Partita di importanza enorme per la Roma che non ha alternative ai 3 punti. Ci sono le potenzialità ma c’è anche tanta pressione. Al contrario il Lecce va a giocarsela con ritrovata fiducia dopo aver fatto 4 punti nelle due gare col nuovo mister, agganciando proprio gli altri giallorossi in classifica.

Roma

Un Paredes rispolverato sa riprendersi la squadra in mano in un attimo.

Lecce

Vuoi vedere che Krstovic sta davvero trovando la continuità giusta?

FIORENTINA – CAGLIARI

domenica 8 dicembre, ore 12.30

Fiorentina sotto shock dopo ciò che è accaduto a Edoardo Bove. In una settimana dove tutto il resto è passato in secondo piano sarà stato impossibile preparare con la giusta attenzione le due sfide in programma.

Fiorentina

Sottil in buono stato di forma sa essere determinante.

Cagliari

Felici è in grado di incidere, scommettiamoci.

VERONA – EMPOLI

domenica 8 dicembre, ore 15.00

Il Verona si trova appena sopra la zona salvezza e gli ultimi risultati deludenti lasciano a mister Zanetti pochi margini di errore nella sfida contro l’Empoli, che ha strappato una qualificazione importante in Coppa, ha 4 punti in più in classifica e in generale sembra decisamente in salute.

Verona

Tchatchoua, sparito da tempo dal radar dei bonus, è chiamato a dare un segnale.

Empoli

Esposito è rientrato alla grande dall’infortunio.

VENEZIA – COMO

domenica 8 dicembre, ore 18.00

L’ultima della classe incontra un’altra a serio rischio bocciatura. Venezia e Como sanno che fare ora passi falsi vuol dire cadere pesantemente e magari non riuscire più a rialzarsi: gli scontri diretti sulla classifica finale hanno sempre un enorme peso.

Venezia

Aspettiamo il primo gol da Idzes, può essere la giornata buona.

Como

Manca al bonus da troppi turni: dentro Strefezza.

NAPOLI – LAZIO

domenica 8 dicembre, ore 20.45

Il Napoli non ne vuole sapere di mollare la vetta anche perchè il gruppone dietro è bello agguerrito, Lazio compresa, nonostante sia inciampata nel turno precedente. Siamo al secondo round, il primo in coppa se lo sono aggiudicato i biancocelesti.

Napoli

Se Lukaku steccasse, Simeone verrebbe chiamato a fare meglio.

Lazio

Noslin, uno che ha fatto tripletta 3 giorni prima agli stessi avversari, si può mica lasciare fuori??

MONZA – UDINESE

lunedì 9 dicembre, ore 20.45

Brutta sconfitta in Coppa Italia per il Monza che ha certificato le difficoltà della squadra di Nesta: una sola vittoria in campionato finora e penultimo posto in classifica. Non bene nemmeno gli ospiti però, che cercano i 3 punti da fine ottobre: 1 nelle ultime 5 gare.

Monza

Caprari può rappresentare una soluzione per le difficoltà offensive del Monza.

Udinese

Sempre titolare ma un misero bonus all’attivo. Ehizibue deve fare di meglio.