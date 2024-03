FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 28

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. E se non è questa si vince la prossima, assicurato

NAPOLI -TORINO

venerdì 08/03, ore 20.45, DAZN /Sky

Il Napoli con Calzona sembra essersi ricompattato, anche i risultati stanno arrivando e la vittoria contro la Juve ha restituito sorrisi in grosse quantità.

Il Torino non se la passa benissimo ultimamente, più frustrazione che punti nelle recenti giornate. L’ultima parte di stagione potrebbe farsi complicata, complice una classifica poco motivante.

Partenopei favoriti, il Toro rischia di essere infilzato troppe volte senza riuscire a reagire.

Il fantacalcista logico

Tripletta, poi rigore sbagliato. Ci si accontenterebbe di una media… dentro Osimhen.

Il fantacalcista intuitivo

Sceglie Zielinski. Che se ne andrà è certo, che vorrà lasciare un bel ricordo altrettanto.

Il fantacalcista eccessivo

Sempre in campo da titolare, qualche bonus succulento vogliamo iniziare a farlo?! Eh, Vlasic? Forza!

CAGLIARI – SALERNITANA

sabato 09/03, ore 15.00, DAZN

Il Cagliari ha appena fatto il colpaccio dell’anno con la vittoria in trasferta contro l’Empoli. La sfida di sabato serve per completare l’opera: ridare speranze concrete di salvezza.

La Salernitana ha mosso qualcosina-ina-ina, ma rimane sempre laggiù in fondo. I miracoli sportivi esistono, e finché la matematica non dice diversamente bisogna tentare.

Il fattore casa potrebbe incidere notevolmente, ma una dose di incertezza sull’esito rimane.

Il fantacalcista logico

A Mina manca solo l’acuto estasiante. (Parliamo del calciatore, ovviamente…)

Il fantacalcista intuitivo

Schiera Jankto. Ha deciso uno scontro salvezza importantissimo, perché non fare lo stesso anche nel secondo?

Il fantacalcista eccessivo

Manolas conosce bene l’Italia. Quindi saprà anche quanto sono importanti i +3 dei difensori al fantacalcio.

SASSUOLO – FROSINONE

sabato 09/03, ore 15.00, DAZN

Il Sassuolo ha capito di non essere sul set di LOL, è una situazione maledettamente reale quella del penultimo posto e rimanerci assomiglierebbe tanto a una tragedia.

Il Frosinone nelle ultime 5 gare è riuscito a fare un punto solo la settimana scorsa, lecito pretendere di più da una squadra che ha sorpreso tutti positivamente nella prima parte di stagione.

Match dall’importanza enorme: i padroni di casa proveranno a vincerlo, gli ospiti proveranno a non perderlo.

Il fantacalcista logico

Thorstvedt sa bene che non può più permettersi di sprecare occasioni da gol.

Il fantacalcista intuitivo

E’ il momento di Cheddira, ma la staffetta con Kaio Jorge ci sarà in ogni caso e quest’ultimo si farà trovare pronto.

Il fantacalcista eccessivo

Zortea ha segnato proprio contro il Sassuolo la prima di campionato… Ottimo!

BOLOGNA – INTER

sabato 09/03, ore 18.00, DAZN

Il Bologna ha fatto capire chiaramente che non intende porsi dei limiti. Battere l’Atalanta a Bergamo è un segnale fortissimo, l’hanno sentito anche ai piani superiori e si sono spaventati.

L’Inter ha 15 punti sulla seconda a 11 giornate dalla fine e non si ha memoria dell’ultima gara persa. Una cosa da dire ci sarebbe anche, cioè che mercoledì si gioca una partitella a Madrid, ma che questo sia determinante per spostare gli equilibri è tutto da vedere.

La sfida più bella della giornata, mettiamoci comodi.

Il fantacalcista logico

Torna Thuram dall’inizio? Scelta logica.

Il fantacalcista intuitivo

Vetrina perfetta e momento perfetto per Fabbian: vietato panchinarlo.

Il fantacalcista eccessivo

Bisogna battere il Sanchez finché è caldo.

GENOA – MONZA

sabato 10/03, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Genoa a Marassi è una squadra particolarmente difficile da superare. Gilardino e i suoi vogliono provare a mostrare cose interessanti, l’impressione è che ci sia del potenziale ancora inespresso.

Il Monza finora ha ottenuto 9 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, a testimonianza di un percorso meno entusiasmante di come ci si poteva aspettare.

Gara tra 11a e 12a classificata, qualche sbadiglio potrebbe scappare.

Il fantacalcista logico

Gudmundsson gradirebbe tornare al gol. Non era mai stato a secco per così tante giornate in questa stagione.

Il fantacalcista intuitivo

Malinovskyi si deve rianimare e in una partita non troppo accesa potrebbe avere qualche spazio in più del solito.

Il fantacalcista eccessivo

Va a pescare Marì, difensore affidabile da zero bonus. E allora? C’è sempre una prima volta.

LECCE – VERONA

domenica 11/03, ore 12.30, DAZN / Sky

Il Lecce in casa sa fare bei punti, quando non incontra le primissime della classe. Oltretutto qui si tratta di una sfida salvezza, l’obiettivo è uno solo.

Il Verona ultimamente ha visto poche trasferte giocabili, l’unica è stata a Monza dove in effetti un punto se l’è preso. Ribaltare il pronostico in questa partita sarebbe un risultato di rilevanza eccezionale.

Un altro scontro per non retrocedere, difficile prevederne lo sviluppo.

Il fantacalcista logico

Krstovic è in debito con il destino. L’occasione giusta per riscuotere.

Il fantacalcista intuitivo

“Suonagliele, Banda!”

Il fantacalcista eccessivo

Montipò verrà impegnato parecchio. E se fosse lui l’eroe di giornata?

MILAN – EMPOLI

domenica 11/03, ore 15.00, DAZN

Il Milan è inciampato proprio quando sembrava potesse agguantare la Juve al secondo posto, ma in un attimo si è rimesso a correre ed è tornato alla carica.

L’Empoli ha perso un’occasione colossale nel turno precedente per mettere ulteriore distanza dalla zona calda, difficile rifarsi domenica al Meazza.

Partita più combattuta del previsto, magari, ma i rossoneri sono ovviamente e decisamente favoriti.

Il fantacalcista logico

Maignan titolare indiscusso, poco da dire.

Il fantacalcista intuitivo

Adli è una certezza, ma per prendere i suoi bonus ci vuole un certo intuito…

Il fantacalcista eccessivo

Zurkowski non ha di certo finito le cartucce, anzi, è un bel momento per spararne qualcuna.

JUVENTUS – ATALANTA

domenica 11/03, ore 18.00, DAZN

La Juventus ha visto sgretolarsi completamente i piani scudetto nell’ultimo mese. Ridimensionata, è obbligata a garantirsi il posto in Champions.

L’Atalanta di fatto ha il medesimo obiettivo, ma parte nettamente dietro e anzi deve pure guardarsi le spalle per non perdere anche la qualificazione in Conference.

Entrambe arrabbiate, entrambe con una sola vittoria nelle ultime 4 giornate. Entrambe con una voglia esagerata di prendersi i 3 punti.

Il fantacalcista logico

Milik deve sfruttare la chance se vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa Juventus.

Il fantacalcista intuitivo

A proposito di chance, vogliamo parlare di Miretti…?

Il fantacalcista eccessivo

Hateboer oggetto sempre più misterioso, ma potrebbe rientrare in qualche gasperiniano ragionamento sul turnover. Tanto basta all’eccessivo.

FIORENTINA – ROMA

domenica 11/03, ore 20.45, DAZN

La Fiorentina è nel gruppone Europa, prima un po’ più avanti, poi un po’ più indietro, ma le carte presentate sono tutte in regola.

La Roma sta volando e ha nel mirino il quarto posto che sarebbe un risultato gigantesco per come sembrava essersi messa la stagione fino a non molto tempo fa.

Partita potenziale produttrice di bonus a raffica.

Il fantacalcista logico

Mancini sembra tornato ai livelli che l’avevano reso una star del fantacalcio.

Il fantacalcista intuitivo

Dybala potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo, spazio al vice rigorista Paredes.

Il fantacalcista eccessivo

Il gol di Barak all’ultimo secondo non può lasciare indifferenti, né Italiano né i fantacalcisti eccessivi.

LAZIO – UDINESE

lunedì 12/03, ore 20.45, DAZN

La Lazio è parecchio delusa dai risultati che ha ottenuto nelle ultime settimane, su tutti l’eliminazione dalla Champions, ma anche in campionato ne ha viste di tutti i colori (il rosso in particolare).

L’Udinese sta facendo il suo per salvarsi, non naviga a chissà quale velocità ma sta rimanendo saggiamente a distanza dalle cattive acque.

Se parliamo di emozioni, non ci aspettiamo una sfida da ricordare negli anni a venire.

Il fantacalcista logico

Morale della favola? Dentro Immobile, non si riesce a fare altrimenti.

Il fantacalcista intuitivo

Ok che è un difensore, ma Gila con quel cognome non fa neanche un golletto?

Il fantacalcista eccessivo

Schiera Kamara: dopo la rovesciata il fantacalcista eccessivo si aspetta il gol dello scorpione.