FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 28: Ciro Immobile

Favolosamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Ciro Immobile.

L’attaccante e il fantacalcista

C’era una volta in una foresta un attaccante che aveva la fama di essere prepotente e feroce.

Spinto dalla sete di bonus, si avvicinò a una formazione ancora da schierare e si accorse di un fantacalcista che rifletteva. Nel vedere quel giovane indeciso, decise perfidamente di convincerlo. “Com’è pensieroso! E come dev’essere in basso in classifica! Devo trovare un pretesto per farmi schierare!” pensava.

Il fantacalcista, ignaro, continuava a riflettere tranquillamente, quando sentì una voce cavernosa sopra di lui: “Ehi, tu laggiù! Mi devi schierare! Sono stato capocannoniere nelle scorse stagioni!”.

Sorpreso, il fantacalcista rispose: “Mi scusi, signor attaccante, ma non contano i bonus passati, bisogna farne tanti in questa stagione per essere titolari certi!”

L’attaccante lì per lì rimase confuso e cercò prontamente un’altra scusa che giustificasse la sua irritazione.

“Ho saputo che sei mesi fa, sono stato l’attaccante più pagato all’asta!” tuonò allora.

Il fantacalcista, impaurito, cominciò a tremare e con un fil di voce rispose: “Ma signor attaccante, come può pensare una cosa simile? Lo sanno tutti che l’anno scorso ha fatto molti meno gol del solito!”. Poi si ricordò felice che poteva dimostrare all’attaccante la verità e disse: “E in realtà, all’asta tutti hanno offerto molto meno che in passato, nemmeno un’offerta oltre i duecento crediti!”.

Ma l’attaccante, che era impaziente di farsi schierare, non lo lasciò neanche finire e gridò: “Se non sono stato pagato più di tutti, sarò stato di certo il secondo più pagato!”. E, detto questo, si gettò sul candido fantacalcista, che per salvarsi la pelle lo schierò immediatamente.

Morale per fantacalcisti grandi e piccini: è difficile lasciare fuori Ciro Immobile, anche se ha fatto solo 6 gol totali e appena 2 su azione, in 27 giornate con la Lazio.