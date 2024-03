FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 27

Lo stato di forma, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. Ah… si può anche vincere?

LAZIO – MILAN

venerdì 01/03, ore 20.45, DAZN

Il Milan probabilmente non è la squadra più in forma del mondo, ma altrettanto probabile stia meglio di quanto non dicano gli ultimi risultati.

La Lazio si giocava tanto nel recupero contro la Fiorentina e ne è uscita sconfitta abbastanza meritatamente.

Partita cruciale per entrambe, l’attenzione sarà massima, potrebbe risentirne lo spettacolo. Ci dovranno rimborsare i biglietti?

Il fantacalcista logico

Conferma Luis Alberto che da fanta-contratto qualche golletto dovrebbe ancora farlo.

Il fantacalcista intuitivo

Quasi ora di un’altra doppietta, no? Dentro Loftus-Cheek.

Il fantacalcista eccessivo

Facile: Florenzi si scatenerà sentendo aria di derby.

UDINESE – SALERNITANA

sabato 02/03, ore 15.00, DAZN

L’Udinese sta cercando in tutti i modi di tirarsi fuori dal fango, ma fa passi troppo incerti e in un attimo potrebbe ritrovarsi impantanata.

La Salernitana, povera lei, c’è dentro fino al collo. La lotta è spietata e i granata rischiano di soccombere prima del previsto.

Udinese stra-favorita, ma ci aspettiamo quantomeno una sfida intensa, altrimenti Liverani che ci è venuto a fare…

Il fantacalcista logico

“Se davvero torna disponibile, Pereyra ha il posto assicurato.”

Il fantacalcista intuitivo

“Sì ma anche fosse poi gli subentrerà Thauvin, spesso decisivo a gara in corso.”

Il fantacalcista eccessivo

“Mettete chi volete. Tanto Ochoa para tutto.”

MONZA – ROMA

sabato 02/03, ore 18.00, DAZN

Il Monza viaggia spedito. Bravo Palladino a stimolare i suoi, partite ne mancano tante e sarebbe sbagliato non tentare di cavarci qualcosa di più da questa stagione.

La Roma è sesta ma ha un ritmo da zone ancora più alte. Ambiente gasatissimo anche per il percorso di coppa. Insomma, la spinta emotiva di cui godono ora i giallorossi è enorme.

Match interessantissimo, noi nel dubbio ci portiamo l’ombrello: rischio pioggia di bonus.

Il fantacalcista logico

Ripone tutte le sue speranze nel Dybala mascherato, nonostante i ballottaggi.

Il fantacalcista intuitivo

Discreto momento di Mancini. Potrebbe essere la volta di una spizzata decisiva.

Il fantacalcista eccessivo

Valentin Carboni pare un po’ uscito dai radar dei fantacalcisti… fino a questo momento!

TORINO – FIORENTINA

sabato 02/03, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Torino sa che le romane da affrontare sono finite quindi potrebbe sentirsi un po’ più sereno. La classifica non è così malvagia e Juric tenterà di renderla ancora più simpatica.

La Fiorentina vorrebbe scendere dall’altalena dei risultati per trovare un posto sulla ruota panoramica con vista europea, anche se chi è davanti non intende certo cederlo.

Gara che può riservare dei colpi di scena, difficile individuare un favorito. Tradotto per chi scommette: uscirà l’esito che non avete giocato.

Il fantacalcista logico

Zapata è vietato toglierlo. Anche volendo, non si può proprio fare.

Il fantacalcista intuitivo

E’ un ex ed è uno tra i più in forma della Viola. Belotti? No, troppo facile. Dentro Mandragora.

Il fantacalcista eccessivo

Masina offenderà gli avversari con il suo mancino educatissimo…

VERONA – SASSUOLO

domenica 03/03, ore 12.30, DAZN / Sky

Il Verona, nel nuovo anno, in casa ha fatto sempre punti. Domenica senza dubbio deve puntare a conquistare tutti quelli in palio, l’occasione è gigante.

Il Sassuolo, con Bigica, nel recupero infrasettimanale è stato sballottato dall’uragano azzurro e l’ultimissimo arrivato Ballardini non ha nemmeno avuto tempo per fare il conto delle ossa rimaste sane.

Sfida da cardiopalma, come si dice in questi casi. I tifosi finiranno le unghie già prima del fischio d’inizio.

Il fantacalcista logico

Potrebbe essere la partita giusta per Swiderski per portare i suoi primi bonus.

Il fantacalcista intuitivo

Se c’è uno che non ha fatto una bruttissima figura contro il Napoli, quello è Racic.

Il fantacalcista eccessivo

Partita assolutamente da vincere per il Verona, anche a costo di mettere dentro tutti gli attaccanti. Henry compreso.

EMPOLI – CAGLIARI

domenica 03/03, ore 15.00, DAZN

L’Empoli sembra baciata da divinità superiori oltre che allenata splendidamente da Nicola. Prima o poi ne perderanno una… ma sembra più poi…

Il Cagliari in trasferta non ha ancora vinto e queste sono le sfide per provarci. La classifica ha ripreso a muoversi negli ultimi turni, ma serve uno scossone più deciso.

Empoli è sicuro sia favorito, molto dipenderà anche da quanto il Cagliari riuscirà a non concedere.

Il fantacalcista logico

Kovalenko chance dal primo minuto: scelta logica.

Il fantacalcista intuitivo

Dossena sta disputando una stagione sopra le aspettative. Vuoi vedere che in una sfida così decisiva la difesa del Cagliari reggerà principalmente grazie a lui?

Il fantacalcista eccessivo

Cerri sempre titolare ma ancora a secco. Magari per non rischiare il posto gli viene voglia di buttarla dentro.

FROSINONE – LECCE

domenica 03/03, ore 15.00, DAZN

Il Frosinone non sta trovando i risultati ma le ultime prestazioni lasciano ben sperare, soprattutto considerando la caratura dei recenti avversari.

Il Lecce viene da tre sconfitte pesanti in cui non ha segnato nemmeno un gol, e in trasferta in particolare fa una fatica tremenda a trovare soluzioni efficaci in fase offensiva.

Situazione delicata per entrambe, non vedremo né volti rilassati né giocate spensierate.

Il fantacalcista logico

Harroui è listato centrocampista ma giocare davanti non sembra dispiacergli, anzi…

Il fantacalcista intuitivo

Valeri non ha avuto l’impatto sperato. Intende rimediare presto.

Il fantacalcista eccessivo

Dicono che Falcone abbia istituito un premio partita per i compagni: vorrebbe provare l’ebbrezza di un clean sheet perchè non ne ricorda più l’effetto.

ATALANTA – BOLOGNA

domenica 03/03, ore 18.00, DAZN

L’Atalanta in casa non ha fatto bottino pieno solo in tre occasioni: contro Inter (che l’ha regolata anche mercoledì sera), Juve e Napoli. Tutte le altre sono tornate da Bergamo con le orecchie basse.

Il Bologna viene da cinque vittorie consecutive e all’andata fece la partita della vita (pagando poi dazio i turni successivi).

Sfida entusiasmante tra le due squadre riconosciute quasi unanimemente come artefici del miglior calcio in Italia in questo momento. Preparate i pop-corn!

Il fantacalcista logico

L’Atalanta è andata forte lo stesso, ma Lookman quanto è mancato ai fantacalcisti…

Il fantacalcista intuitivo

Periodo stratosferico per Fabbian, dentro anche se la partita sarà complicatissima.

Il fantacalcista eccessivo

De Roon senza nemmeno un +3 in stagione è intollerabile!

NAPOLI – JUVENTUS

domenica 03/03, ore 20.45, DAZN

Il Napoli in settimana ha esagerato: schiantato il Sassuolo con un risultato in stile Sinner e domenica la sfida sarà più sentita della finale di uno Slam.

La Juventus nel turno precedente è tornata alla vittoria dopo una pausa ingiustificata. Allegri vorrebbe archiviare definitivamente la crisi con un risultato importante al Maradona.

Il match clou di giornata, speriamo che il quantitativo di bonus prodotto non abbia le dimensioni di un muso corto.

Il fantacalcista logico

Se serve una garanzia con Di Lorenzo non si sbaglia praticamente mai.

Il fantacalcista intuitivo

A Politano è mancato solo il gol nel recupero di Sassuolo…

Il fantacalcista eccessivo

Fase difficile per Gatti. Ma che importa, all’andata l’aveva decisa lui!

INTER – GENOA

lunedì 04/03, ore 20.45, DAZN / Sky

L’Inter continua giustamente a godere. Contro l’Atalanta ennesima prova di forza enorme. In questo momento avversari non ne esistono.

Il Genoa in trasferta sta facendo punti da cinque turni, invertendo completamente la sua tendenza negativa. Più che probabile che a Milano questa striscia subisca una battuta d’arresto.

Anche l’appassionato di calcio più fantasioso ha in mente un solo scenario possibile per quanto riguarda l’esito di questa gara.

Il fantacalcista logico

Non ci sono giocatori dell’Inter che non sarebbe logico schierare in questo turno, ma vicino a Pierin che fa la cacca ci è capitato Barella, a cui in effetti il bonus manca da troppo.

Il fantacalcista intuitivo

Schiera Asllani. Il posto a Calha non lo toglierà sicuramente, in ogni caso una rete a San Siro se la godrebbe proprio.

Il fantacalcista eccessivo

Ci vuole tanto coraggio per dedicare uno slot d’attacco a un avversario dell’Inter, ma il fantacalcista eccessivo non guarda in faccia a nessuno e conferma Retegui.