FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 19a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

VENEZIA – EMPOLI

sabato 4 gennaio, ore 15.00

Il Venezia si prepara per un girone di ritorno intenso ma negli ultimi tempi si sono visti segnali più che incoraggianti. L’Empoli viene da 3 sconfitte e sa che questa partita è decisamente delicata: un’ulteriore caduta sarebbe destabilizzante.

Venezia

Dopo la prima panchina contro il Napoli, Pohjanpalo deve far ricredere il suo mister.

Empoli

Stagione tormentata eppure sembrano esserci prospettive di mercato. Fazzini vorrà mettersi in mostra.

FIORENTINA – NAPOLI

sabato 4 gennaio, ore 18.00

La Fiorentina non vuole mollare di un centimetro, la stagione sembra quella giusta per ambire a disputare gare europee di alto livello. Contro ci sarà il Napoli che con le piccole non sbaglia nulla ma con le grandi va in grosso affanno.

Fiorentina

Il gol decisivo contro la Juve deve averlo caricato a mille. Dentro Sottil.

Napoli

Di Lorenzo ha sempre ottimi voti ma da lui ci si aspetta ancora di più.

VERONA – UDINESE

sabato 4 gennaio, ore 20.45

Entrambe le squadre hanno vissuto recentemente un periodo complicato ma sembrano averlo superato bene. Il Verona corsaro a Bologna nel turno scorso ospita l’Udinese che in campionato ha fatto 7 punti nelle ultime 3 trasferte.

Verona

Protagonista al Dall’Ara, difficile rinunciare allo spessore di Serdar.

Udinese

Si è sentita la mancanza della tecnica di Payero che potrebbe rientrare e fare bene fin da subito.

MONZA – CAGLIARI

domenica 5 gennaio, ore 12.30

Sia per il Monza che per il Cagliari nelle ultime 5 partite sono arrivate solo sconfitte, compresa l’eliminazione dalla Coppa Italia (impietosi 4 a 0 rispettivamente contro Bologna e Juventus). Insomma, piena crisi per entrambi.

Monza

D’Ambrosio col nuovo allenatore sembra aver scavalcato la concorrenza.

Cagliari

Per Mina zero gol al giro di boa sono un’anomalia, qualche occasione c’è ancora per tornare alla normalità…

LECCE – GENOA

domenica 5 gennaio, ore 15.00

Le due nuove guide tecniche hanno portato vivacità e risultati, ma se il Lecce negli ultimi 2 turni è tornato a fare i conti con prestazioni insoddisfacenti, il Genoa in 6 gare ha perso solo contro il Napoli ed è reduce dalla vittoria nello scontro salvezza a Empoli.

Lecce

Se Krstovic non fosse in giornata Rebic potrebbe rappresentare la soluzione offensiva migliore.

Genoa

Zanoli, è ora di un bonus, basta girarci intorno!

TORINO – PARMA

domenica 5 gennaio, ore 18.00

Torino gasato dalla trasferta contro l’Udinese, ora vuole tornare a vincere in casa dato che gli ultimi 3 punti sono stati ottenuti a fine ottobre. Ospite il Parma, che si è esaltato nella vittoria all’ultimo respiro contro il Monza e ora cerca un po’ di continuità.

Torino

Ilic è troppo importante per Vanoli e sta rientrando in forma.

Parma

Leggera flessione in questa parte di stagione, puntiamo sulla sua ripresa di Valeri.

ROMA – LAZIO

domenica 5 gennaio, ore 20.45

Derby tanto aperto quanto potenzialmente spettacolare tra due squadre che hanno disputato un girone d’andata praticamente agli opposti: sconforto e confusione in casa Roma, entusiasmo e certezze per la Lazio. Sfida tutta da vivere.

Roma

Saelemaekers risulta determinante sia per quantità che per qualità.

Lazio

Espulsione e poi infortunio, ma Tavares tornerà presto ai suoi livelli.

COMO – MILAN partita posticipata, si disputerà dopo la 20a giornata

(martedì 14 gennaio, ore 18.30)

ATALANTA – JUVENTUS partita posticipata, si disputerà dopo la 20a giornata

(martedì 14 gennaio, ore 20.45)

INTER – BOLOGNA partita posticipata, si disputerà dopo la 20a giornata

(mercoledì 15 gennaio, ore 20.45)