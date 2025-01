FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 20a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

LAZIO – COMO

venerdì 10 gennaio, ore 20.45

Nella scorsa giornata mentre la Lazio subiva la più cocente delle sconfitte, il Como si riposava dopo aver guadagnato la settimana precedente punti preziosi in una sfida salvezza delicatissima. I favori sono per i biancocelesti in cerca di immediato riscatto.

Lazio

Lui sta bene e gli altri sono squalificati: Dele-Bashiru da sfruttare.

Como

Scommettiamo su Strefezza: il digiuno da bonus deve terminare prima o poi…

EMPOLI – LECCE

sabato 11 gennaio, ore 15.00

Entrambe le squadre sono uscite dal turno passato con un punto ottenuto in scontri determinanti per la conferma nella massima categoria anche il prossimo anno, ma la classifica attuale dice che i padroni di casa hanno qualcosa in più.

Empoli

Colombo vorrà riprendersi la scena dopo l’esplosione di Esposito.

Lecce

Serve anche il contributo di Pierotti per puntare alla salvezza.

UDINESE – ATALANTA

sabato 11 gennaio, ore 15.00

Udinese che non è riuscita a strappare la vittoria nonostante contro il Verona le condizioni stessero diventando favorevoli. Atalanta che ha ceduto il passo in Supercoppa alla corazzata Inter, complice forse il massiccio turnover attuato. Bergamaschi avanti nei pronostici.

Udinese

Potrebbe partire titolare, il rischio ce lo prendiamo. Dentro Sanchez.

Atalanta

Stagione poco esaltante per Pasalic, serve qualche bonus in più nel 2025.

TORINO – JUVENTUS

sabato 11 gennaio, ore 18.00

Derby della Mole praticamente mai in discussione da tanto tempo, troppo per i granata che sognano una vittoria nella stracittadina così da svoltare una stagione finora poco esaltante. Juventus favorita, ma certezze non sa ancora darne a sufficienza.

Torino

Milinkovic-Savic, per un derby che rischia di essere molto chiuso.

Juventus

Perin potrebbe avere una chance date le recenti non impeccabili prestazioni di Di Gregorio.

MILAN – CAGLIARI

sabato 11 gennaio, ore 20.45

Il Milan sembra rinato, l’entusiasmo è grande dopo la vittoria in Supercoppa e non sarà facile per il Cagliari contrastarne l’onda lunga. Rossoneri decisi a recuperare terreno, e non è ammesso nemmeno un mezzo passo falso.

Milan

Tomori rilanciato, subito in campo.

Cagliari

Scegliamo Zortea: partita difficile ma lui i bonus può trovarli comunque.

GENOA – PARMA

domenica 12 gennaio, ore 12.30

Trasferte senza reti nella giornata passata, risultati più che accettabili a patto che non si vanifichi tutto nella sfida di domenica dove verosimilmente il Genoa punterà a vincere e il Parma a non perdere. Potrebbe non giovarne lo spettacolo.

Genoa

Ottima media voto, attendiamo anche qualche bonus da Frendrup.

Parma

Di rientro dall’infortunio, puntiamo su Man che deve riprendersi anche nelle prestazioni.

VENEZIA – INTER

domenica 12 gennaio, ore 15.00

Se il Venezia è rimasto insoddisfatto dal pareggio in casa contro l’Empoli, l’Inter non si capacita di aver perso il primo obiettivo stagionale, castigata dal Milan quando ormai pensava di avere la vittoria in tasca. Reazione rabbiosa molto probabile.

Venezia

Anche contro avversari di alto livello il rendimento di Nicolussi Caviglia non ne risente.

Inter

Taremi sarà buttato nella mischia, rischiamolo.

BOLOGNA – ROMA

domenica 12 gennaio, ore 18.00

Sconfitta che ancora brucia quella del turno 18, per un Bologna che sembrava avere incanalato il giusto percorso. La sfida contro la Roma dirà se è stato solo un incidente ma se i giallorossi “sono tornati squadra” diventa tosta per chiunque.

Bologna

Miranda si sta dimostrando particolarmente bravo nell’assistere i compagni.

Roma

Dovbyk gioca per la squadra ma ha bisogno del gol per ritrovarsi definitivamente.

NAPOLI – VERONA

domenica 12 gennaio, ore 20.45

Il Napoli si riporta in vetta al netto degli asterischi vicino al nome delle inseguitrici. Domenica al Maradona si presenterà il Verona che nella sua ultima trasferta ha rivoltato il Bologna, anche se contro gli azzurri di questo periodo serve la partita perfetta e non è detto che basti.

Napoli

Per Kvaratskhelia serve rilanciarsi, non vorrà certo perdere il posto.

Verona

Belahyane, se ritrova la condizione del primo periodo, è un’iradiddio.

MONZA – FIORENTINA

lunedì 13 gennaio, ore 20.45

A Monza per ora la nuova guida tecnica non ha dato i frutti sperati, di punti non se ne vedono da mesi e la stagione è sempre più compromessa. Poco meglio la Fiorentina che vive un momento non favorevole e ha iniziato l’anno con una sconfitta netta.

Monza

Ma quello è Ciurria? Toh, chi si rivede!

Fiorentina

Dietro Kean poca roba attualmente, Ikonè può approfittarne.