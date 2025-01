FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 21a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

ROMA – GENOA

venerdì 17 gennaio, ore 20.45

A seguito della brutta prestazione di Como, la Roma ha inanellato una serie di risultati convincenti senza perdere da ormai 5 gare. Il Genoa da questo punto di visto ha fatto addirittura meglio con una sola sconfitta nelle ultime 10. Partita non scontata.

Roma

Soulè non sta più giocando, ma sembra che il mister voglia dedicarsi al suo recupero.

Genoa

Ekhator ha le caratteristiche per spaccare le partite.

BOLOGNA – MONZA

sabato 18 gennaio, ore 15.00

Se il Bologna può dirsi grandemente soddisfatto della prestazione a San Siro, il Monza dopo un mese di sconfitte sorride per la vittoria ottenuta in casa nel turno scorso. I rossoblu rimangono grandi favoriti, ma sarà una sfida accesa.

Bologna

Pobega fa altalena tra bonus e malus. Scommettiamo sui primi.

Monza

Il girone di ritorno può restituirci un talento apprezzato in passato? Noi ci speriamo, dentro Sensi.

JUVENTUS – MILAN

sabato 18 gennaio, ore 18.00

Due squadre in una stagione abbastanza complicata, con la Juve che è afflitta da pareggite cronica e il Milan che ha dovuto cambiare guida tecnica di recente. Rivincita della semifinale di Supercoppa, ipotizziamo una gara dallo sviluppo rocambolesco.

Juventus

Superato l’infortunio, Weah desidera tornare determinante in una partita speciale per la sua famiglia.

Milan

Gabbia dovrebbe partire titolare, occasionissima da sfruttare col nuovo mister che lo vede indietro nelle gerarchie.

ATALANTA – NAPOLI

sabato 18 gennaio, ore 20.45

L’Atalanta sta vivendo non il suo miglior momento della stagione: nessuna vittoria nei precedenti 4 incontri e soprattutto solo 2 reti all’attivo. Napoli che invece viaggia alla grande: ha vinto le scorse 5 e attualmente guarda tutti dall’alto in classifica.

Atalanta

E’ tornato il capocannoniere Retegui, poco importa se non gioca dall’inizio e se sfida la prima della classe.

Napoli

Spinazzola, un ex che ha bisogno di sentirsi protagonista, non c’è altro da aggiungere.

FIORENTINA – TORINO

domenica 19 gennaio, ore 12.30

Fiorentina in crisi, con un punto guadagnato sugli ultimi 15 a disposizione. La squadra di Palladino, in difficoltà nella tenuta difensiva, ospita un Toro che non si sta dimostrando propriamente una macchina da gol. Insomma, le premesse non sono esaltanti.

Fiorentina

Per Folorunsho un girone d’andata da dimenticare, ha una voglia pazzesca di riassaporare il campo.

Torino

Primo bonus proprio nel derby, segnale incoraggiante per Karamoh.

CAGLIARI – LECCE

domenica 19 gennaio, ore 15.00

Entrambi hanno conquistato con merito 4 punti in due gare, che per l’obiettivo che condividono sono davvero tanta roba. Ora con lo scontro diretto si capirà quale delle due squadre dovrà interrompere questa mini striscia positiva. A meno di un pareggio…

Cagliari

Felici ha svolto un’ottima prova contro il Milan, da confermare.

Lecce

Karlsson: le ali del Lecce vivono un buon momento, magari tocca a lui portare bonus questa volta.

PARMA – VENEZIA

domenica 19 gennaio, ore 15.00

Si incontrano due squadre che hanno tanto da chiedere al girone di ritorno a causa di una prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative oltre che poco fortunata. I ducali si fanno preferire per concretezza, i lagunari per vivacità. Esito parecchio incerto.

Parma

Nelle ultime 3 partite solo due reti subite e clean sheet da sogno contro il Toro. Dentro Suzuki.

Venezia

Carboni sta avendo qualche chance. Profilo da scoprire, facciamoci una puntata.

VERONA – LAZIO

domenica 19 gennaio, ore 18.00

Il Verona mantiene la peggior difesa del campionato e in classifica sta solo un punto sopra la zona retrocessione. Analoga situazione per la Lazio che ha obiettivi ben diversi (su tutti, la qualificazione alla prossima Champions) ma le distanze dalle concorrenti non la lasciano serena.

Verona

Un trequartista da zero bonus non si è mai visto. Suslov deve rimediare al più presto.

Lazio

Che Ibrahimovic venga buttato subito dentro a causa dell’attuale mancanza di vivacità del reparto offensivo?

INTER – EMPOLI

domenica 19 gennaio, ore 20.45

Nonostante il pareggio in settimana, l’Inter è l’unica a tenere il passo del Napoli e anzi avendo una partita da recuperare potrebbe addirittura agganciarlo. Domenica sera ospita l’Empoli che, in termini di risultati, sta un po’ sciupando quello che di buono aveva fatto nella prima parte di stagione.

Inter

De Vrij è tornato ad alti livelli per continuità e qualità.

Empoli

Zurkowski 0 presenze finora. Sarà finalmente arruolabile? E’ la nostra super scommessa di giornata.

COMO – UDINESE

lunedì 20 gennaio, ore 20.45

Il Como procede nel suo percorso di crescita attraversando le difficoltà del caso ma mantenendo salda la sua idea di gioco. Verrà a fargli visita l’Udinese che è una delle sorprese positive del torneo ma che sta incontrando qualche problema in fase realizzativa. Scontro vivo.

Como

Caqueret, colpaccio di mercato, subito in campo!

Udinese

Lucca serve come il pane all’attacco bianconero.