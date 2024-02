FANTACALCIO: EXPECTED BONUS - Il più atteso: Vlahovic

Volontariamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Dusan Vlahovic

Poco meno di 48 ore per mettere la formazione del Fantacalcio (si gioca il venerdì, ormai lo sapete) e Dusan Vlahovic è il calciatore da cui ci aspettiamo grossi bonus in questa 27ª giornata. Come mai? Ecco il perchè.

Tanti anni fa, un bambino di nome Dusan voleva fare il boy scout. I suoi genitori erano felici della cosa: desideravano crescere un ragazzo ben educato, con senso civico, disponibile per il prossimo. Il percorso da scout sembrava perfetto.

Dusan poi aveva una autentica propensione per il ruolo. Riservava il suo tempo agli altri, a chi aveva più bisogno e in particolare si trovava a suo agio con gli anziani. Faceva commissioni per conto loro, teneva loro compagnia. Insomma, li aiutava. In qualche maniera si sentiva in debito con le vecchie generazioni. Voleva ricambiarne i sacrifici e da boy scout aveva trovato il modo per farlo. Gli anziani erano il suo primo pensiero, si sarebbe sempre dedicato a loro.

In seguito, la vita lo allontanò da quella vocazione. Dusan divenne grande. E divenne un calciatore professionista. Giocare a calcio gli piaceva (oltretutto, i pantaloncini corti e i calzettoni alti li aveva sempre adorati). Tanto lavoro, ma anche tanti soldi e una vita piena di agi. Era felice Dusan. Ma era come se gli mancasse un pezzo.

Così, dopo pochi anni di carriera giocata ad alti livelli, qualcosa in lui cambiò. Non rendeva più come nelle stagioni precedenti. Sembrava intristito, come se avesse perso certe motivazioni. E la sua squadra, che anche aveva iniziato l’annata ottimamente, andò in crisi profonda, risentendo delle mancate performance del suo giocatore migliore, Dusan, appunto.

Poi, nel momento peggiore di tutti, successe una cosa.

Da lì, Dusan tornò a giocare bene e segnare tanto, trascinando i suoi verso le vette più alte della classifica. Un giocatore ritrovato. Un talento che sembrava essersi perso, che sembrava aver smarrito la strada, e che ora invece aveva preso per mano la squadra e ora la guidava orgoglioso.

…ma il motivo di questa svolta?

Una semplice telefonata, dal suo mentore, il suo vecchio capo scout, che nonostante tutto non aveva mai smesso di seguirlo, e che con poche parole gli toccò il cuore:

«Dusan, la Vecchia Signora è in difficoltà. Ha bisogno del tuo aiuto. In bocca al lupetto Dusan. Wattanciu!»