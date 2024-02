FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 25: Victor Osimhen

Socialmente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Victor Osimhen

ATTENZIONE!!!

Domani inizia la nuova regola di fantacalcio dove i tuoi bomber non faranno più bonus. Non dimenticare che la scadenza è oggi!!! Tutti i bomber che schiererai giocheranno da schifo fin da oggi (o potrebbero addirittura NON prendere voto!). Non ti costa niente di più di un semplice copia e incolla del messaggio sottostante con il nome del tuo bomber. Meglio prevenire in anticipo che gesti volgari e blasfemie dopo.

Un ringraziamento speciale ad Aurelio per questo consiglio legale.

“Non autorizzo fantacalcio o nessuna delle organizzazioni legate a fantacalcio a escludere dai bonus futuri Victor Osimhen. Con questo comunicato comunico a fantacalcio che è severamente vietato intraprendere qualsiasi altra azione che possa impedire a Victor Osimhen di fare bonus. I bonus di Victor Osimhen sono privati e a me riservati. La violazione della privacy può essere punita dal VAR”.

NOTA: Tutti i fantacalcisti devono pubblicare una nota come questa. Se non pubblichi il comunicato almeno una volta si capisce tecnicamente e tatticamente che stai consentendo l’esclusione dei tuoi +3, così come i +1 su azione o da calcio piazzato.

COPIA / INCOLLA non condividere. Tieni il dito ovunque in questo annuncio e clicca su copia. Vai alla tua formazione dove dice “schiera formazione”. Tocca con il dito ovunque nel campo vuoto. Clicca incolla. Questo sbloccherà i bonus.