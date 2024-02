FANTACALCIO - Il top della giornata 26: Paulo Dybala

Il miglior calciatore della 26esima giornata di Serie A è senza dubbio l’argentino della Roma, autore di una tripletta

Furtivamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Paulo Dybala.

Le ombre si allungano sempre di più e quasi ricoprono l’intera città.

Il buio pian piano si impadronisce di tutto e con esso giunge inesorabile la paura.

Inizia come una brutta sensazione, poi peggiora, si fa potente, e travolge senza pietà.

Sono tanti, troppi, i fantacalcisti rimasti per strada senza sapere come affrontare il buio.

Senza sapere come superare la paura.

Senza sapere come contrastare il malus.

Gol subiti. Ammonizioni ed espulsioni. Autoreti. Rigori sbagliati. In preda al terrore, i fantacalcisti scappano, urlano, inveiscono, tentano di difendersi, ma tutto è vano.

Sanno di non potere nulla.

Il malus avanza. Inesorabile.

Tutto è perduto.

…oppure no.

Guardate!

C’è un uomo. Con una maschera.

Si muove silenziosamente.

Ed è veloce… E’ forte! Non riescono a fermarlo!

Lui colpisce. I suoi calci sono eccezionali, non lasciano scampo a nessuno.

Colpisce ancora, e ancora. In un attimo sconfigge il nemico! Il malus è vinto!

Così, anche nella notte più buia, anche quando il malus sembra dominare, mai dobbiamo perdere la speranza.

Anche il fantacalcista più disperato, che pensa non ci sia più nulla da fare, che si sta abbandonando al potere del malus, deve resistere.

Perché l’uomo con la Dybala-Mask può arrivare in suo soccorso. E può salvarlo.

Adesso il malus è avvisato.