Fares, la Lazio deve chiudere in fretta: c’è l’inserimento dell’Inter

La Lazio deve chiudere in fretta l’acquisto di Mohamed Fares, centrocampista della Spal, su cui c’è anche l’interesse dell’Inter

Per l’esterno della Spal, Mohamed Fares, si registra l’inserimento dell’Inter secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La dirigenza nerazzurra aveva già trovato l’accordo per il suo acquisto già nella scorsa estate ma la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro del giocatore fece saltare tutto. L’Inter ha già avviato i primi contatti in questa sessione di mercato.

La Lazio deve quindi chiudere in fretta per non vedersi sfuggire Fares. Nella giornata di domani la dirigenza biancoceleste incontrerà quella della Spal per concludere il trasferimento: la Spal chiede 10 milioni di euro senza contropartite tecniche.