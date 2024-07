FC 25: arriva il fallo tattico, i testimonial? Chiellini e Gatti! - VIDEO

Nuova funzionalità in FC 25: ci sarà il fallo tattico: l’ispirazione è tutta italiana con Chiellini su Saka, le prima immagini con Gatti

Nella prossima edizione di FC 25, il videogioco di calcio più famoso del mondo, introdurrà la possibilità di fare il fallo tattico. Premendo R2 + X il giocatore potrà tirare la maglietta all’avversario, causando il fallo e giallo automatico.

🚨 You can commit intentional fouls in FC 25 • 🎮 Press R2 + X

• 🫳 Pulls the player’s shirt

• 🟨 Guaranteed yellow card EA are cooking 😂😂😂 pic.twitter.com/KiBcw93iMy — EAFC 25 News (@FUT24News) July 18, 2024

Tactical fouls komen naar EA FC 25. Doet me denken aan goede oude tijden met This Is Football op de PS1 🙏 pic.twitter.com/X1j8R83dUl — Nakamooten (@jtmooten) July 25, 2024

L’ispirazione è legata ad un immagine ormai diventata storica: la trattenuta di Chiellini su Saka nella finale degli Europei del 2021, ma non solo: gli italiani sono protagonisti anche nei primi leak del gameplay. Infatti per spiegare la dinamica la EA ha deciso di mostrare il fallo con protagonisti Federico Gatti della Juve e il madrileno Vinicius. Insomma, la rocciosa della scuola italiana difensiva è confermata anche in questa edizione.