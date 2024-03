Federica Lodi: «Klopp? Ho preso male il suo addio. Su De Zerbi...»

Federica Lodi, giornalista e volto di Sky Sport, ha parlato a Tuttosport del campionato della Premier League

PREMIER – «Può succedere davvero di tutto. Domenica, con City-Arsenal, potremmo avere qualche indicazione in più, anche se a essere sincera preferirei che si proseguisse con questo ritmo fino a maggio. Sarebbe bellissimo poter assistere a un duello a tre fino all’ultima giornata».

KLOPP – «All’inizio l’ho presa molto male, non ci volevo credere, anche perché da quando ho iniziato a seguire la Premier come conduttrice lui è sempre stato – insieme a Guardiola – una delle certezze del campionato. Klopp non è mai banale, il suo racconto e la sua visione sono molto interessanti. Quindi sì, mi sentivo un po’ smarrita. Poi parlandone con Paolo di Canio, ci siamo detti che in fondo la Premier è un campionato che trova sempre un modo per rigenerarsi, per regalarci nuovi personaggi e storie da raccontare».

DE ZERBI – «Credo che questa stagione, specialmente visto l’ultimo periodo, sia poco valutabile, anche perché il Brighton ha avuto tantissimi infortuni. Sono stati molto sfortunati. De Zerbi è un allenatore straordinario, ha delle idee innovative e in continua evoluzione, essendo lui uno abituato a studiare ogni giorno. L’Inghilterra è il suo palcoscenico ideale, la sua dimensione. Vederlo rappresentare l’Italia in un campionato così prestigioso è un piacere».