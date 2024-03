Fenerbahce, aggressione e ritiro SuperLig: parla Ali Koc

Ali Koc, presidente del Fenerbahce, si è espresso in modo durissimo paventando il ritiro dal campionato dopo i fatti successi nel weekend

«Quello che è successo ieri sera è una vergogna per la Turchia, per il calcio e lo sport turco. Oggi voglio dire questo, c’è chi ha lavorato duramente negli ultimi 13-14 anni per far sì che questi due club si colpissero, per portarli testa a testa, per seminare odio e violenza tra i due club. Come sapete, il 1995-1996 fu l’anno in cui il Trabzonspor sarebbe stato campione. La tensione in realtà è aumentata in quel momento quando il Fenerbahçe ha battuto il Trabzonspor per 2-1. Forse questa organizzazione terroristica, che è la causa del 3 luglio e la causa di molti problemi, ha forse portato il livello di conflitto che vuole portare tra questi due club a un altro stadio a partire da ieri sera.

Quando è troppo è troppo, non accetteremo questo trattamento nel nostro Paese e ancora una volta gridiamo ciò che sta accadendo nel calcio turco, dalle scommesse alle partite truccate, dalla concorrenza sleale agli arbitraggi e non mi interessa se saremo retrocessi in una lega inferiore. Meglio morire una volta sola che morire tutti i giorni, ma dobbiamo salvare il nostro futuro e ora vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma una cosa voglio dirla. Non c’è posto per il Fenerbahçe in SuperLig. Se questa decisione deve essere presa, dobbiamo prenderla prima del 3 aprile. Se prendiamo questa decisione, non me ne andrò. Come presidente di un club di una serie inferiore, riporterò il club in SuperLig».