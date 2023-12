Ferguson, la Juve segue con attenzione lo scozzese

Alfredo Pedullà nel suo editoriale di mercato su Sportitalia ha parlato dell’interesse della Juve per Lewis Ferguson

PAROLE – «La Juve gli ha messo gli occhi addosso e saremmo inattendibili se dicessimo che non è da Juve. Ovviamente è un discorso che oggi non ha motivo di esistere, ma che per la prossima estate potrebbe essere attuale. Sia che la Juve restasse con Allegri al timone, ma anche nel caso in cui Thiago Motta dovesse sbarcare a Torino bianconera (non è una sciocchezza dire che sia uno tra i nomi maggiormente seguiti, tutto il resto è prematuro)».