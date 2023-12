Ferlaino ricorda Juliano: «Attratto dal suo amore per il Napoli. Maradona fu il capolavoro»

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ricorda il compianto Antonio Juliano: ecco le sue dichiarazioni

In un’intervista concessa a Il Mattino, l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha voluto lasciare un ricordo per Antonio Juliano.

LE PAROLE – «Juliano mi è stato di grandissimo aiuto. Non dico che diventammo amici, ma quasi. Ero attratto dal suo amore per il Napoli. L’arrivo di Maradona senza dubbio è stato il nostro capolavoro. Diego arrivò per merito di tutti e due».