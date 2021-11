Sampdoria, previsto incontro Ferrero-Faggiano: dubbi sul dopo D’Aversa

Ferrero e Faggiano, mentre la Sampdoria è in ritiro, si incontreranno per trovare il nome del dopo D’Aversa

Con D’Aversa e il gruppo della Sampdoria in ritiro, per Faggiano e Ferrero è il momento di ragionare sul futuro della squadra nel caso dovesse essere presa la decisione di esonerare l’allenatore ex Parma.

Sono diversi i nomi sul taccuino dei blucerchiati come riporta il Secolo XIX: Beppe Iachini, in pole, Fabio Liverani, Gigi Di Biagio, Rolando Maran e Andrea Pirlo. Al momento, però, non ci sarebbe ancora un prescelto.