Festa del papà, le migliori idee regalo per i papà amanti del calcio!

La festa del papà si avvicina e, come ogni anno, i pater familias di tutta Italia possono beneficiare in questa giornata di auguri, pensieri affettuosi e talvolta anche di dolci omaggi da parte dei propri familiari.



Eppure regalare qualcosa al proprio papà non è sempre così semplice, specialmente se questi coltiva interessi e passioni di cui non conosciamo molto. Se il tuo papà è un appassionato di calcio, tuttavia, sei nel posto giusto. In questo articolo vedremo, infatti, quali sono i migliori regali Festa del Papà a tema calcistico.

Biglietti per lo stadio

Senza dubbio, uno dei regali più azzeccati per un papà tifoso sfegatato potrebbe essere proprio un biglietto per una partita allo stadio. Ti basterà scoprire quale sia la sua squadra del cuore (il che non dovrebbe essere un’impresa), consultare il calendario della Serie A e prenotare due biglietti: uno per lui e un altro per te. Da un lato, infatti, potrai donare al tuo papà l’emozione di seguire dal vivo la propria squadra del cuore e, dall’altro, di trascorrere del tempo con te.

Divisa da calcio personalizzata

I gadget personalizzati per la festa del papà rappresentano un’ottima soluzione, dal momento che risultano sempre spiritosi e sorprendenti. Potresti, in effetti, considerare l’idea di regalare al festeggiato di casa una simpatica casacca della sua squadra del cuore, stampando sul retro di essa il suo nome. In alternativa potresti scegliere di utilizzare un simpatico nomignolo con cui viene interpellato in famiglia, oppure optare per un classico intramontabile “miglior papà del mondo”.

Cornice a tema calcio

Qualora negli anni scorsi non ci abbia già pensato, potresti pensare di orientarti su un regalo molto semplice, ma sempre apprezzatissimo. Esistono in commercio tantissime cornici brandizzate con il marchio dei principali club di tutto il mondo. Potrebbe essere un’idea niente male quella di stampare una foto di famiglia e donarla al tuo papà all’interno di una cornice con i colori della propria squadra del cuore. In questo modo potrà tenere sulla propria scrivania, in casa o in ufficio, un meraviglioso oggetto che combina insieme tra loro gli amori più grandi della sua vita.

I regali nascono dal cuore

Si sente dire spesso che i regali più belli sono proprio quelli che nascono dal cuore. E nonostante possa sembrare un concetto banale, corrisponde sempre a verità. Se hai intenzione di rendere felice tuo padre nel giorno della festa del papà, cerca di comprendere le sue passioni, di ricordare un desiderio da lui espresso in passato o semplicemente di concentrarti sui sentimenti che vi legano l’un l’altro. Se si tratta di un tifoso di calcio, tuttavia, con queste 3 semplici idee regalo, potrai andare a colpo sicuro!