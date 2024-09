Mondiale per Club, UFFICIALI i 12 stadi: l’annuncio della Fifa

Il comunicato ufficiale della Fifa sugli stadi scelti per ospitare il nuovo Mondiale per Club che vedrà coinvolte Inter e Juve

La Fifa, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato gli stadi che ospiteranno il nuovo Mondiale per Club.

COMUNICATO – «La FIFA ha confermato l’elenco dei 12 stadi statunitensi nei quali si svolgerà la FIFA Club World Cup 2025™, prima edizione del nuovo format che vedrà i 32 migliori club del pianeta affrontarsi per il titolo di campione del mondo di calcio per club.

La competizione prenderà il via domenica 15 giugno 2025 e si concluderà nella cornice del MetLife Stadium di New York (NJ), dove domenica 13 luglio 2025 verrà disputata la finale della FIFA Club World Cup 2025™, il tutto poco più di 12 mesi prima della finale della FIFA World Cup 26™ in programma proprio in questo stadio.

L’elenco degli stadi selezionati per la FIFA Club World Cup 2025 viene completato da: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle) e Audi Field (Washington D.C.)».