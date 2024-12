FIFA, imbarazzo diplomatico ai sorteggi per le qualificazioni ai mondiali: disegna l’Ucraina senza Crimea, la risposta di Kiev – FOTO

Grosso scivolone diplomatico per la FIFA, che durante i sorteggi per le qualificazioni ai mondiali ha disegnato l’Ucraina, ma senza la Crimea: la risposta di Kiev

La FIFA ha fatto un grosso scivolone diplomatico negli scorsi giorni: durante la presentazione dei sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 ha evidenziato sulla mappa l’Ucraina, ma senza comprendere la Crimea. Il motivo era per spiegare quegli accoppiamenti che non possono avvenire per tensioni politiche, come per esempio proprio tra l’Ucraina e la Bielorussia. Un dettaglio che non è piaciuto a Kiev, che ha risposto tramite un tweet di Heorhiy Tykhy, portavoce del ministero degli Esteri, che ha scritto così alla FIFA che poi, tramite la BBC con un portavoce ha risposto subito per mettere una toppa all’incidente.

Are you OK, @FIFAcom? By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine. We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 14, 2024

UCRAINA – «È tutto ok, FIFA? Abbiamo modificato la mappa per voi e stiamo aspettando le scuse pubbliche. Ridefinendo i confini internazionali, la FIFA non solo ha violato il diritto internazionale ma ha anche sostenuto la propaganda russa, i crimini di guerra e il crimine di aggressione contro l’Ucraina».

RISPOSTA FIFA – «La FIFA è a conoscenza di un problema riguardante una delle immagini visualizzate durante il sorteggio e ha affrontato la situazione con la Federazione ucraina. L’immagine in questione è stata rimossa»