FIFA, nuovo regolamento: quarantena per i convocati in nazionale

La FIFA ha comunicato il nuovo regolamento in merito all’emergenza Coronavirus: la nota ufficiale per i club

La FIFA ha annunciato un nuovo regolamento per le prossime sfide internazionali, che riguarda i calciatori convocati dalle rispettive selezioni. Obbligatoria una quarantena di almeno 5 giorni.

«L’obbligo di rilasciare i tesserati non ci sarà se: i giocatori sono in quarantena obbligatoria da almeno cinque giorni; c’è una limitazione da o verso una delle località in cui si disputeranno le partite; le autorità competenti non hanno previsto nessuna esenzione specifica».