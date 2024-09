FIGC, Abete CONFERMATO alla guida della Lega Nazionale Dilettanti

Giancarlo Abete continuerà per altri quattro anni ad essere alla guida della Lega Nazionale Dilettanti

Attraverso un comunicato ufficiale della FIGC, è stata confermata la guida da parte di Giancarlo Abete per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti. Altri quattro anni dopo aver iniziato a marzo 2022 dopo essere stato eletto all’unanimità dai 91 votanti dell’Assemblea.

DICHIARAZIONI – «Sono grato alle società per la fiducia, rappresenterò la posizione della Lega Nazionale Dilettanti già in occasione dell’assemblea per la modifica dello statuto della FIGC del 4 novembre. Come cittadini naturalmente saremo attenti al rispetto delle normi statuali. Come dirigenti sportivi vogliamo peraltro rappresentare che le percentuali di rappresentanza dei professionisti e dei dilettanti in assemblea e in Consiglio federale nulla hanno a che vedere con la soluzione dei problemi del mondo del calcio. Atteso che tutti gli altri principali paesi europei hanno percentuali di rappresentanza dei professionisti, sia in sede assembleare che in consiglio, largamente inferiori a quelle attualmente esistenti all’interno dell’ordinamento sportivo italiano. Daremo un contributo propositivo per l’approfondimento e le soluzioni di tali problematiche»