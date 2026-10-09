FIGC, convocata l’Assemblea Federale Elettiva per il 14 dicembre: svolta dopo il commissariamento! Ecco il grande favorito per il ruolo di presidente

La FIGC ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva per il 14 dicembre: ecco il grande favorito per occupare il ruolo di presidente

Svolta istituzionale ai vertici del calcio italiano. A seguito delle complesse vicende legate al “caso commissariamento” della FIGC, il commissario straordinario della Federcalcio Giovanni Malagò ha indetto ufficialmente l’Assemblea Federale Elettiva. L’appuntamento è stato fissato per la giornata di lunedì 14 dicembre presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, struttura scelta per ospitare una delle assise più delicate e attese degli ultimi anni per la governance dello sport nazionale.

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Orari e ordine del giorno: l’elezione del Presidente e dei Consiglieri

I lavori dell’assise prenderanno il via alle ore 8.30 in prima convocazione, mentre la seconda convocazione è programmata per le ore 11.00. L’ordine del giorno dell’evento prevede l’espletamento delle votazioni per determinare la nuova leadership della Federazione Italiana Giuoco Calcio. I delegati delle varie componenti del sistema sportivo saranno chiamati a esprimere le proprie preferenze per eleggere il nuovo Presidente della FIGC e i Consiglieri Federali che andranno a formare l’organo direttivo.

Questo passaggio rappresenta la tappa fondamentale per concludere la parentesi commissariale e restituire alla federazione una gestione ordinaria, pienamente legittimata dal suffragio delle Leghe (Serie A, Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti) e delle rappresentanze di calciatori, allenatori e settore arbitrale.

Dal commissariamento alla ripartenza: le sfide per il nuovo vertice

Tra le priorità sul tavolo del futuro vertice federale figurano temi strategici di primaria importanza, come la riforma dei campionati, la stabilità e la sostenibilità finanziaria dei club, lo sviluppo delle infrastrutture sportive e il rilancio delle Nazionali azzurre. La giornata del 14 dicembre segnerà dunque il punto di partenza per il nuovo corso del calcio italiano, con un grande favorito: ovviamente, Giovanni Malagò.