FIGC, cambio al vertice amministrativo: chi sarà il nuovo Segretario Generale

FIGC, novità importanti ai vertici della Federazione: qual è la figura scelta per il ruolo di Segretario Generale

Si preannuncia una svolta di primissimo piano nell’organigramma e nella struttura direttiva della FIGC. Secondo Nicolò Schira, l’avvocato Giancarlo Viglione è ad un passo dalla nomina ufficiale come nuovo Segretario Generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il noto esperto di diritto sportivo si appresta a subentrare a Marco Brunelli, figura di spicco del management calcistico nazionale che si avvia a concludere il proprio mandato al vertice dell’area amministrativa di via Allegri.

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Un profilo di profonda competenza giuridica e federale

La scelta di indirizzarsi verso Viglione rappresenta una scelta nel segno dell’alta competenza tecnica e della profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali. Già responsabile dell’Ufficio Legislativo della Federcalcio e punto di riferimento nel panorama del diritto amministrativo e sportivo, Viglione ha affiancato per anni i vertici federali nella stesura di riforme normative, codici di giustizia e regolamenti procedurali. La sua potenziale designazione nel ruolo di Segretario Generale andrebbe a premiare un profilo operativo capace di padroneggiare la complessa macchina burocratica e legale del calcio italiano, risorsa fondamentale in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni statutarie.

L’eredità di Marco Brunelli e i dossier operativi

L’imminente avvicendamento segna la conclusione dell’esperienza di Marco Brunelli, dirigente di lungo corso che aveva assunto l’incarico di Segretario Generale nel 2019, forte di un importante bagaglio maturato al vertice della Lega Serie A in qualità di Direttore Generale e Commissario straordinario. Nel corso della sua gestione in via Allegri, Brunelli ha coordinato passaggi complessi, spaziando dalla gestione dell’emergenza pandemica all’ottimizzazione dei rapporti economico-strutturali con le varie componenti del movimento.

Il passaggio di consegne ai vertici gestionali della FIGC risponde alla volontà di riorganizzare gli uffici centrali e velocizzare i processi operativi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e riorganizzativi. Qualora la decisione dovesse ricevere la formale ratifica nelle prossime ore, il nuovo Segretario Generale sarà immediatamente chiamato a gestire dossier di primario rilievo.