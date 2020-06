FIGC, Comitato di Presidenza LIVE: le parole di Lotito e Nicchi – VIDEO

Questa mattina va in scena il comitato di Presidenza in FIGC per discutere di playoff e algoritmo. A seguire incontro FIGC-Lega

(-dal nostro inviato a Roma) Altra giornata di incontri per il calcio italiano. Alle 10.30 inizierà il comitato di presidenza in FIGC tra Gravina, Lotito, Sibilia, Ghirelli e Beretta che discuteranno degli eventuali playoff e dell’algoritmo per la conclusione del campionato nel caso in cui dovesse fermarsi di nuovo.

Riunione Comitato di Presidenza LIVE:

13.47 – Mauro Balata parla del campionato di Serie B

13.36 – Marcello Nicchi tra Serie A e algoritmo

13.30 – Claudio Lotito lascia la sede della FIGC

10.42 – Mauro Balata, presidente della Lega B, è arrivato negli uffici della Federazione.

10.40 – È arrivato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Ore 10.25 – Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è arrivato negli uffici della FIGC.

Ore 10.00 – Cosimo Sibilia, presidente della LND, è arrivato negli uffici della FIGC.