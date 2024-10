Filippo Galli a Milannews24: «Sbagliato dare tutte le colpe solo a Fonseca! Ecco cosa dico ai tifosi»

Le parole di Filippo Galli, ex calciatore del Milan, in esclusiva a Milannews24.com: «Tutte le voci sull’allenatore non aiutano»

Filippo Galli ha parlato in esclusiva a Milannews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

Gran parte delle colpe per la situazione dei rossoneri vengono date a Paulo Fonseca: è d’accordo o pensa che vadano equamente divise con il gruppo squadra?

«Sbagliato dare le colpe solo a Fonseca. Sicuramente essendo la guida tecnica ha delle responsabilità ma credo che anche i giocatori debbano assumersi le proprie, rispetto a quanto accaduto sul campo. Prima a Roma con la Lazio, il cooling break, poi questa storia dei rigori. Prima o poi qualcuno ci spiegherà davvero come è andata. Alla fine non sappiamo come è andata e le dinamiche reali. Se il rigorista era Pulisic perché non ha calciato lui? Theo Hernandez prima e Abraham poi hanno calciato il rigore. Ovviamente sono cose che non possono accadere ma che non dipendono esclusivamente dall’allenatore. Sono i giocatori che in primis mancano di rispetto ad un compagno. Da parte sua Pulisic avrebbe dovuto prendere il pallone e calciare. Perché poi, sostituito chiede al Mister: Why? (perché). La domanda era per la sostituzione o per l’episodio del rigore? Non lo so perché noi a volte tendiamo a dare interpretazioni di fatti che non conosciamo fino in fondo».

Il tifoso è in confusione: cosa sente di dirle?

«Normale che il tifoso veda confusione, non c’è chiarezza. Poi il risultato acuisce tutto: sottolinea mancanze di rispetto e questa incapacità di essere squadra. Abbiamo subito dei gol concedendo situazioni di gioco impensabili per un difensore, mi riferisco al secondo gol».

Capitolo allenatore: per l’eventuale post Fonseca si è fatto il nome di Massimiliano Allegri. Pensa che sia una pista veritiera e soprattutto crede che queste voci facciano realmente bene all’ambiente?

«Le voci continue sul cambio di allenatore non fanno ovviamente bene all’ambiente però questo dipende dal mondo della comunicazione, quando le cose non vanno bene è l’allenatore che finisce nel mirino. Sostituire una persona e più facile che cambiare qualche giocatore. Non so se le voci su Allegri sono vere e neanche mi interessa saperlo. Continueremo a sentire voci su altri allenatori fino a quando il Milan non troverà continuità di risultati e di campo».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A FILIPPO GALLI SU MILANNEWS24.COM