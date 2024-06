Champions League: subito invasione di campo dopo appena un minuto! – VIDEO

La finale di Champions League si interrompe dopo appena 46 secondi: invasione di campo a Wembley dopo il calcio d’inizio

Tripla invasione di campo nella finale di Champions League dopo appena 46 secondi di gioco. Non è una novità che in occasioni di grandi eventi di questo genere qualcuno ne approfitti per cercare il suo minuto di celebrità (mai inquadrato dalle telecamere).

A fan on the pitch at Wembley doing the SUII celebration 😭 pic.twitter.com/YGb7ABjb37 — CentreGoals. (@centregoals) June 1, 2024

Al fischio d’inizio della gara ben tre persone sono riuscite ad entrare sul campo di Wembley, dopo aver eluso la sorveglianza, che ci ha messo qualche minuto a acchiapparli e permettere al gioco di riprendere. La polizia inglese ha lavorato molto sulla sicurezza esterna per evitare incidenti come nel caso della finale degli Europei nel 2021, ma evidentemente il problema era oltre i tornelli.