Finale Primavera Atalanta-Inter in streaming e in diretta TV: le probabili formazioni e dove vedere la gara che assegnerà lo Scudetto

La sfida fra le formazioni Primavera di Atalanta e Inter, guidate rispettivamente da Massimo Brambilla e da Armando Madonna, assegnerà lo Scudetto di categoria. Finale Primavera Atalanta-Inter: la partita, ultimo atto dei playoff, si disputerà venerdì 14 giugno 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma.

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia, visibile in chiaro sul canale 60 del Digitale terrestre oppure sul canale 225 per chi fosse abbonato Sky. Gli appassionati potranno anche seguire la finale dei playoff Primavera in streaming collegandosi sul sito web di Sportitalia.

Atalanta e Inter hanno conquistato la finale dei playoff Primavera al termine di una stagione regolare che le ha viste grandi protagoniste e dopo aver eliminato rispettivamente agli spareggi Torino (4-3 per la Dea dopo i supplementari) e la Roma (3-0 per i milanesi) nelle semifinali. Ora si contenderanno il titolo di Campioni d’Italia Primavera.

Finale Primavera Atalanta-Inter

Competizione: Campionato Primavera 1 2018/2019

Quando: venerdì 14 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in tv: Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre, 225 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: Sportitalia

Stadio: Ennio Tardini (Parma)



Le probabili formazioni

ATALANTA PRIMAVERA (4-2-3-1): Ndiaye; Zortea, Okoli, Heidenreich, Brogni; Da Riva, Ta Bi; Peli, Kulusevski, Cambiaghi; Piccoli. All. Brambilla

INTER PRIMAVERA (3-5-2): Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo; Grassini, Schirò, Pompetti, Gavioli, Corrado; Colidio, Salcedo. All. Madonna