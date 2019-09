Finlandia Italia, tutti i dubbi di formazione nella testa di Mancini: le scelte del ct azzurro in vista della gara di questa sera

Mancini, quanti dubbi. Perché una certezza, di sicuro, c’è: l’Italia che questa sera sfiderà la Finlandia sarà differente da quella che ha battuto l’Armenia. E non soltanto per l’assenza di Verratti per squalifica.

Ampi ballottaggi, secondo Il Corriere dello Sport, riguardano infatti anche il reparto d’attacco. Con il ct azzuro che deciderà solo all’ultimo momento se confermare Belotti oppure lanciare Immobile. In un tridente in cui sono in risalita le possibilità di una maglia da titolare anche per El Shaarawy.