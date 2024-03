La nazione più felice del mondo non fa i Mondiali (ma gli Europei forse)

La Finlandia risulta la nazione più felice al mondo: il segreto? Forse non fare i Mondiali? Intanto oggi cerca la qualificazione agli Europei

La Finlandia, per la settima volta consecutiva, è stata nominata la nazione più felice del mondo dal World Happiness Report, siglato dalle Nazioni Unite. Quale può essere il suo segreto? Forse il welfare, forse l’essere il paese di Babbo Natale o forse… perchè non è mai andata al Mondiale?

La massima competizione calcistica, che in tanti momenti della sua storia è stata causa di gioie, ma anche molti dolori, non ha mai visto partecipare la nazionale lappone (che invece alle olimpiadi è 16ª nel medagliere totale). Questa sera invece la squadra finlandese – che tra gli altri comprende l’attaccante del Venezia Pohjanpalo – scende in campo per la qualificazione agli Europei contro il Galles. Nelle altre gare per decidere la ultime qualificate ci sono anche: Georgia-Lussemburgo, Grecia-Kazakistan, Polonia-Estonia, Bosnia ed Erzegovina-Ucraina, Israele-Islanda. Tutte quante, esclusa Georgia-Lussemburgo, saranno visibili sul canale 202 di Sky Sport.