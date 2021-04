Fiorentina, da Gattuso a De Zerbi riparte la girandola di allenatori

La Fiorentina riprende la caccia alla nuova guida tecnica: Commisso chiamato ad una scelta decisiva per rilanciare la Viola

La partita di domenica sera tra Fiorentina e Atalanta è servita sicuramente al club toscano per capire, qualora non fosse ancora stato fatto, che la strada per tornare alla gloria è molto lunga. Allo stesso tempo però la Fiorentina ha avuto l’onore di essere presa a schiaffi dall’Atalanta, la più bella realtà del nostro campionato e che fa da esempio per la maggior parte dei nostri club. L’ Atalanta di oggi è un po’ la Fiorentina di un tempo, una squadra sfacciata e bella che era in grado di lottare per l’Europa dei grandi previo mezzo di una programmazione pressoché perfetta. Oggi la Fiorentina, non ancora matematicamente salva ma è questione di pochi punti, è alle prese con la pianificazione della prossima stagione ed è già impazzato il toto-nomi per la panchina.

UNA PANCHINA PER TANTI – Iachini, da gran signore è pronto a salutare nuovamente una volta portata la barca in porto, mentre Commisso si troverà a fare la scelta dell’allenatore più adatto per riaprire un ciclo degno di Firenze, decisione che fino ad oggi è stata praticamente sempre sbagliata. Gattuso è il nome più caldo di tutti, con De Zerbi, sempre più vicino all’addio al Sassuolo, pronto a tallonarlo. Sembrano sfumati sul nascere i due sogni Sarri e Spalletti, mentre resiste forte anche la candidatura del tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano. Le idee non mancano, i soldi a detta di Commisso neanche, adesso l’errore da non commettere sarà quello di pescare a sorte dalla girandola di allenatori che ruota su Firenze.