Fiorentina, Barone assicura: «Fiducia a Montella e nessun caso Chiesa»

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato all’uscita dall’assemblea tenutasi in Lega Calcio. Le sue parole

Joe Barone ha parlato a margine dell’assemblea tenutasi in Lega Calcio. Queste le parole riportate da Calciomercato.com sui temi caldi in casa viola del braccio destro di Commisso.

CHIESA – «Federico è un giocatore della Fiorentina, è sotto contratto con noi. Ha avuto un problema muscolare ieri, si è riscaldato per un po’ ma poi ha risentito il dolore che accusa sin dalla nazionale. Speriamo nei prossimi giorni di recuperarlo per la partita contro il Lecce. Rinnovo? Come ha detto ieri Daniele (Pradè, ndr), c’è tempo, ha altri due anni di contratto, non è motivo di una nostra preoccupazione. Dobbiamo concentrarci sul farlo giocare a calcio e non sul rinnovo».

MONTELLA – «Ci aspettiamo di più da tutti, non solo dal mister. Ieri mancavano giocatori come Castrovilli, Chiesa ha avuto un problema muscolare. Vincenzo è stata una scelta dell’estate per avere stabilità e tranquillità durante il campionato. Continuamo su quella strada, gode ovviamente della nostra fiducia»