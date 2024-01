Fiorentina, Barone: «Ikoné non è sul mercato, ma con la Roma...»

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, sul calciomercato della squadra viola. I dettagli

Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina delle ultime voci di mercato.

PAROLE – «Il mercato è sempre un momento particolare, si lavora tanto, ma voglio chiudere un dettaglio per la società, la squadra e il gruppo: Jonathan Ikoné non è sul mercato, non è in vendita. Non andrà alla Roma, rimane alla Fiorentina. Quindi, chiedo a tutta la tifoseria, di stare accanto al gruppo. Jonathan ha preso la responsabilità e il coraggio di tirare un rigore in cui perdevamo 1-0, l’ha sbagliato e sono cose che hanno conseguenze. Ma il gruppo lo aiuta e lo ama, il mercato è fatto di dettagli e nei prossimi giorni ci sarà qualche nuova entrata».