Fiorentina Barone: «Bonaventura? É un professionista serio»

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, prima del calcio d’inizio della partita tra i viola e il Torino

Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Torino-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Esultanza Bonaventura? É un professionista molto serio e siamo contenti del suo percorso qui: è da tanti anni con noi e ha ritrovato la nazionale. Poi durante il mercato ci sono tanti alti e tanti bassi e lui ha un rinnovo particolare, che scatterà quando avrà giocato il 70% delle partite: speriamo che ci arrivi, ma noi siamo come una famiglia e siamo disponibili a parlare con tutti per vedere quale sarà il suo futuro. Ma ripeto che siamo contenti del suo comportamento e contiamo su di lui per raggiungere le nostre ambizioni»