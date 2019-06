Fiorentina, Batistuta vicino al ritorno: domani summit con Barone

Gabriel Omar Batistuta si avvicina al ritorno alla Fiorentina. Potrebbe tornare a Firenze con Rocco Commisso: i dettagli

Gabriel Omar Batistuta, ex campione della Fiorentina, potrebbe tornare nella sua amata Firenze. Contatti con Rocco Commisso, come ammesso dall’argentino, ma al momento nessun accordo.

Secondo Il Corriere dello Sport, domani andrà in scena un summit tra Bati e Joe Barone, braccio destro di Commisso. Il ruolo sarà quello di uomo-immagine, col compito di parlare nel dopopartita e in tv a nome della società e dovrà fare anche da collante con la squadra da team-manager. Non un ruolo di facciata.