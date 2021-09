Fiorentina, Benassi: «Stiamo costruendo qualcosa di bello»

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa: le sue dichiarazioni

«Siamo felicissimi perché da tanto tempo che non ottenevamo tre vittorie di fila e soprattutto perché si vede con continuità il frutto del lavoro sul campo. Sono cinque anni che sono a Firenze ed era da un po’ che non si respirava questo entusiasmo. Si sta costruendo qualcosa di bello e dobbiamo dare continuità. E’ fondamentale iniziare bene la stagione per proseguire con più serenità e fiducia sapendo che siamo una squadra che se la può giocare se applichiamo però tutto quello che facciamo in settimana. Andiamo su tutti i campi per fare in campo quello che facciamo in allenamento. A fine gara eravamo felici ma abbiamo chiesto di Castrovilli. Di queste tre partite la prima è fondamentale per arrivare con fiducia a quella del martedì e meglio di così non potevamo arrivarci».