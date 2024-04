Fiorentina, addio Burdisso: si cerca un nuovo direttore sportivo

Fiorentina, Nicolas Burdisso lascerà il ruolo di direttore tecnico dei viola a fine stagione: ipotesi Macia per sostituirlo

le strade della Fiorentina e di Nicolas Burdisso, direttore tecnico dei viola, si separeranno a fine stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si saluteranno in ottimi rapporti, ma il dirigente argentino è tentato da una nuova sfida, in particolare dalla Roma, che cerca ancora un sostituto di Pinto.

L’addio di Burdisso cambierà probabilmente i piani di mercato dei viola: il dirigente ha sempre avuto un rapporto privilegiato con l’Argentina, come dimostrano i colpi di Beltran e Infantino e l’interessamento a Equi Fernandez del Boca Juniors o Juan Gimenez del Rosario Central. Tra i nomi che si fanno per il suo sostituto c’è quello di Eduardo Macia, direttore sportivo dello Spezia che ha un passato in viola come collaboratore di Pradé e Corvino. Con il suo arrivo l’asse di mercato potrebbe spostarsi sulla Spagna, visto che durante la sua permanenza a Firenze arrivarono giocatori come Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Joaquin e Marcos Alonso.