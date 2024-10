Fiorentina, Burdisso: «Vi racconto meglio Valentini»

Nicolas Burdisso ha parlato del difensore approdato alla Fiorentina, raccontando qualche interessante retroscena

Nicolas Burdisso, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato attraverso il canale Youtube argentino di Juan Pablo Varsky parlando di Valentini, difensore approdato al club toscano. Ecco le sue parole:

VALENTINI – «Cominciava a delinearsi una situazione particolare ma non ho mai parlato con il giocatore o con il suo entourage. Qualsiasi situazione che coinvolga un giocatore del Boca rientra in una normale situazione di mercato ma non ho mai parlato alla Fiorentina di Valentini. Ne parlai anche con Riquelme dicendogli: ‘Sta succedendo questo e io non c’entro niente. Ho lasciato la Fiorentina’. La persona che lo ha gestito non ha nulla a che fare con me»