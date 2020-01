Fiorentina, Commisso: «Amarezza per il pari. Oggi ho visto un’altra squadra» – VIDEO

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Bologna

(-Dal nostro inviato a Bologna, Antonio Parrotto) Rocco Commisso ha parlato in zona mista al termine del match della Fiorentina, pareggiato contro il Bologna all’ultimo minuto grazie ad un bel gol di Orsolini.

«Finalmente ho visto una squadra combattiva, dopo due mesi che non mi sono piaciuti per niente. Avete visto come urlava dalla panchina Iachini? C’è tanto rammarico per una vittoria sfumata alla fine, pensavo che riuscissimo a portare la vittoria a casa. Ho sofferto di più nella parte centrale della gara che alla fine, poi è arrivato questo gol a sorpresa»