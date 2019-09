Fiorentina, Commisso: «Chiesa? La nostra posizione è sempre stata chiara»

Fiorentina, Commisso: «Non ho promesso la Champions, ma lavoriamo per tornare grandi. Chiesa? La Juve non ha mai chiamato»

In esclusiva al Corriere dello Sport, si è raccontato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ecco le parole dell’italo-Americano:

«Stiamo lavorando, ciò che abbiamo fatto sul mercato è solo il primo passo. Volevamo De Paul, Raphinha, De Rossi, Nainggolan. Il prezzo per i primi due non era quello che ritenevamo giusto. So cosa pensa la gente, ma io sono stato chiaro fin da subito. Non ho promesso la Champions, vogliamo fare meglio dell’anno scorso. Chiesa? Non abbiamo mai ricevuto una telefonata dalla Juventus o da qualsiasi altro club. La nostra posizione è sempre stata chiara».