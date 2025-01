Fiorentina, Commisso indagato negli Stati Uniti: il motivo

Le ultime su Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, dopo le accuse a suo carico negli Stati Uniti. I dettagli

Secondo quanto riportato da Front Office Sports, Rocco Commisso sarebbe stato ascoltato oggi in un tribunale di New York per un’indagine su degli insulti alla Federcalcio USA e alla MLS nel settembre 2017. Il presidente della Fiorentina, come ammesso da lui stesso, utilizzava infatti degli account social falsi per esprimere il proprio disappunto sulla scelta di estromettere i New York Cosmos dalle competizioni calcistiche nazionali.

LA TESTIMONIANZA – «Non mi sento bene per quello che ho fatto, perché non è da me. Ho smesso di usare l’account Twitter. Non ho fatto nessun tweet negli ultimi cinque o sei anni e sono felice di aver smesso con tutti i social media».