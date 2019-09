Fiorentina, Commisso: «Sono l’uomo che va di fretta. Sulla Juve…»

Rocco Commisso fa il punto della situazione in casa della Fiorentina dopo l’inizio di campionato: dopo la pausa lo attende la Juve

La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un video che anticipa l’intervista rilasciata da Commisso, presidente della Fiorentina, alla celebre testata. Ecco le parole del numero uno viola.

«Per ora è stato un periodo molto intenso, non abbiamo smesso di lavorare. A Firenze mi conoscono come l’uomo che va di fretta. Inizio campionato negativo? Datemi tempo. La squadra è nuova e giovane. Presente allo stadio per il match con la Juventus? Se dovesse andare male vedrò le prossime partite in TV…».