Fiorentina Dodo, il brasiliano è in Italia: ecco cosa manca per il trasferimento

La Fiorentina ha ormai tutto definito con Dodo, il brasiliano è in Italia in attesa di completare l’iter burocratico e raggiungere il ritiro di Moena

La Fiorentina ha ormai tutto definito con Dodo, il brasiliano è in Italia in attesa di completare l’iter burocratico e raggiungere il ritiro di Moena.

Pochi dettagli per annunciare il trasferimento, anche se prima di poterlo ufficializzare servirebbe cedere un extracomunitario visto che attualmente tutti gli slot sono occupati. Intanto, però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i Viola potrebbero utilizzare una deroga per fargli svolgere le visite mediche.