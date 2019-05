La media punti di Vincenzo Montella alla sua seconda esperienza alla Fiorentina è da horror: ecco tutti i dati

Sabato il decisivo confronto in chiave salvezza tra Fiorentina e Genoa, tra Montella e Prandelli. I Viola assorbiti nella zona rossa a causa di un bilancio horror dell’aeroplanino di Roma: 1 pareggio e 6 sconfitte.

La media punti è di 0,14 punti per partita: una media che è la più bassa in Italia. Anche nelle esperienze precedenti con Siviglia (1,43) e Sampdoria (0,89) non aveva ottenuto numeri esaltanti. Decisamente meglio nella sue esperienze con Milan (1,75) e la prima con la Fiorentina (1,80).