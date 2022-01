Fiorentina, esubero Kokorin: si proverà a piazzarlo in Russia, ma c’è un’altra soluzione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Fiorentina deve trovare una sistemazione per Kokorin, ormai esubero della rosa di Italiano

Con gli arrivi di Piatek e Ikoné si chiudono ulteriormente le porte del campo per Kokorin alla Fiorentina, che mai in viola ha fatto vedere il suo valore. Ora il club toscano proverà a piazzarlo in questa finestra di mercato, ma sarà complicato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società cercherà di proporlo in Russia o anche a campionati minori. L’alternativa potrebbe poi essere quella di una rescissione consensuale del contratto con Kokorin.